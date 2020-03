Alkoholfahrt endet in Eisenach am Geländer

Die Polizei meldet, dass am Mittwochabend eine 56-jährige Seat-Fahrerin in einer Doppelkurve von der Straße abkam und gegen ein Geländer prallte. Sie war auf der Müllerstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Sie blieb dabei unverletzt, doch zeigte ein Atemalkoholtest bei ihr 1,84 Promille. An Geländer und Seat entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein und beschlagnahmte den Führerschein.

