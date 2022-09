Als Polizeibeamte ausgegeben: Zwei Männer führen Verkehrskontrolle durch

Sonneberg. Am Dienstagabend wurde ein 19-Jähriger Autofahrer von zwei falschen Polizeibeamten in Sonneberg angehalten, kontrolliert und musste sogar eine Urinprobe abgeben. Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung.

Am Dienstagabend wurde ein 19-jähriger Autofahrer in der Mönchsberger Straße in Sonneberg von zwei Polizisten angehalten, die wie sich am Ende raustellte jedoch keine waren. Die Männer trugen Polizei-Uniformen, schwarze OP-Masken und waren in einem silber-blauen VW mit der Aufschrift ,,Polizei" unterwegs.

Sie verlangten nachdem sie ihr Opfer anhielten einen Atemalkoholtest sowie eine Urinprobe für einen Drogentest. Als die Männer sich aus dem Staub machten, wurde der junge Mann stutzig und kontaktierte die richtige Polizei. Diese stellten fest, dass überhaupt keine Streife in diesem Bereich unterwegs war und ermitteln nun wegen Amtsanmaßung gegen die beiden unbekannten Schwindler.

