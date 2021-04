Ein angebranntes Essen hat in Stadtroda einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Angebranntes Essen ruft in Stadtroda Feuerwehr auf den Plan

Stadtroda Eine Rentnerin hat offenbar ihr Essen auf dem Herd vergessen.

Einen Einsatz der Feuerwehr löste am Montag offenbar angebranntes Essen einer 86-Jährigen in Stadtroda aus. Die alleinlebende Rentnerin hat unbeabsichtigt ihr Mittagessen, das auf dem Herd stand, vergessen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Dadurch brannte es an. Es kam zu einer Rauchentwicklung. Der Rauch löste einen Feuermelder aus, welcher die Kameraden der Feuerwehr alarmierte und zum vermeintlichen Brandort führte.

Da die Rentnerin nicht unverzüglich die Tür öffnete und von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden musste, hat die Feuerwehr die Tür aufgebrochen. Glücklicherweise konnte die 86-Jährige unbeschadet angetroffen werden. Nach einer Belüftung der Räumlichkeiten konnte die Frau in ihrer Wohnung bleiben.