Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Arnstadt

Arnstadt. Nachbarn hörten den Rauchmelder und riefen sofort die Feuerwehr an.

Am Donnerstag kurz nach 15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises über eine Rauchentwicklung in der Rudolstädter Straße 17 in Arnstadt informiert. So sorgte, wie sich später herausstellte, angebranntes Essen für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften.

Ein Bewohner hatte wahrscheinlich sein Mittagessen auf den Herd gestellt und ist anschließend spazieren gegangen. Nachbarn hörten den Rauchmelder in der Wohnung riefen sofort die Arnstädter Feuerwehr. Diese war mit fünf Fahrzeugen und 14 Rettungskräften im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung muss komplett renoviert werden.