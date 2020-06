Nordhausen. Ein 31-Jähriger ist in Nordhausen einem 58-Jährigen aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest durch - mit überraschendem Ergebnis.

Angetrunken aufgefahren - 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Seinen Führerschein musste ein 31 Jahre alter Autofahrer am Dienstag in Nordhausen abgeben. Er war mit seinem Volvo auf der Kasseler Landstraße unterwegs. An der Ampel auf Höhe der Autobahnauffahrt fuhr er auf den vor ihm haltenden Mazda eines 58-Jährigen auf. Der Volvo-Fahrer wurde leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten mit dem 31-Jährigen einen Alkoholtest durch. Ergebnis: über 1,3 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

