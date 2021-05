Antisemitische Vorfälle in Thüringen

Erfurt/Nordhausen In Thüringen hat es zwei antisemitische Vorfälle gegeben. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit dem aktuellen Nahost-Konflikt aus.

Unbekannte haben in Erfurt vier geparkte Autos mit antisemitischen Schriftzügen beschmiert. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit dem aktuellen Nahost-Konflikt aus, wie eine Sprecherin der Behörde am Montag mitteilte. Die teilweise bis zu einem Meter langen Schriftzüge seien am Wochenende aufgebracht worden, hieß es. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Nach der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas war es in den vergangenen Tagen in ganz Deutschland vermehrt zu anti-israelischen und antisemitischen Vorfällen gekommen. In Nordhausen hatten drei Unbekannte in der Nacht zu Freitag versucht, eine Israel-Flagge in Brand zu setzen. Sie blieb unbeschädigt, beschädigt wurde aber die Fassade des Rathauses.