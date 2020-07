Waltersdorf. Bei Arbeiten an einem Stromkasten ist ein 31-Jähriger in Waltersdorf schwer verletzt worden. Der Mann kam mit einem Starkstromkabel in Berührung.

Arbeitsunfall in Waltersdorf: 31-Jähriger durch Kontakt mit Starkstromkabel schwer verletzt

In Waltersdorf im Altenburger Land hat sich am Donnerstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich ein 31-Jähriger bei Arbeiten an einem Stromkasten. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Der Mann sei offenbar während der Arbeit mit einem Starkstromkabel in Berührung gekommen. Dabei wurde er schwer verletzt. Wie es zum dem Arbeitsunfall kommen konnte, und wie die Umstände des Geschehens waren, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.