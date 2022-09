In Artern sind zwei Hunde auf eine Frau losgegangen, die mit ihrer Katze spazieren war. (Symbolbild)

Artern: Hunde beißen 37-Jährige in Arme und Kopf

Artern. Gleich zwei Hunde gingen in Artern auf eine 37-Jährige los.

Mit ihrer Rassekatze ist am Donnerstagabend eine 37-jährige Frau spazieren gegangen. Laut Angaben der Polizei, war die Frau gegen 19.20 Uhr im Bereich Schlippe, in Artern, unterwegs.

Zwei freilaufende Hunde, welche die Katze wahrgenommen hatten, kamen plötzlich auf diese zu. Die Frau nahm die Katze auf den Arm, um sie vor den herannahenden Vierbeinern zu schützen.

Die Hunde bissen der 37-Jährigen in beide Unterarme und in den Kopf. Danach ließen die Tiere von der Geschädigten ab. Sie musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden.

Die Ermittlungen zu den Umständen, warum die Hunde herrenlos unterwegs waren, sind nun Gegenstand des Strafverfahrens, welches sich gegen den Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin richtet.

