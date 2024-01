Jena. Mann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Klinikum. Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ist in den Mittagsstunden ein Mann nach einem Wohnungsbrand in das Universitätsklinikum Jena eingeliefert worden. Die Feuerwehr hat bei ihrem Einsatz am Montag Schlimmeres verhindern können.