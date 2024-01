Jena. War es ein Sturz oder doch ein Unfall mit einem weiteren Beteiligten? Ein Fahrradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag fanden Ersthelfer einen verletzten Fahrradfahrer im Bereich des Bibliotheksplatzes in Jena. Er schien gestürzt zu sein. Ein Notarzt und der Rettungsdienst kamen hinzu und versorgten den 56-jährigen Mann. Durch die Schwere seiner Verletzungen musste er in ein Klinikum gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, schwebte der Radfahrer zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr.

Da er bislang nicht zum Unfall befragt werden konnte, sucht die Polizei Jena nun nach Zeugen, die ihre Beobachtungen schildern können. Aktuell geht die Polizei davon, dass der Mann gestützt sei und keine weitere Person in den Unfall involviert war.

Zeugen, die zur Aufklärung des Unfalls beitragen können, werden gebeten sich unter 03641 810 unter Nennung der Einsatznummer 24010660 bei der Polizei Jena zu melden.

red