Jena. Bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle ist in Jena ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann hatte zuvor die Gleise überquert.

Von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt wurde am Mittwochvormittag ein 29-Jähriger in Jena. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann offenbar die Doppelgleise an der Haltestelle Kieshügel überquert, ohne auf ein- oder ausfahrende Bahnen zu achten.

Auch auf das Klingeln des Straßenbahnfahrers reagierte er nicht, sodass die Kollision nicht mehr zu verhindern gewesen sei. Durch den Zusammenstoß stürzte der 29-Jährige und blieb anschließend schwer verletzt am Unfallort liegen. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Uniklinikum Jena gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.