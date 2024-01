Jena. Zwei mutmaßliche Diebe sind mit einem Ladendetektiv aneinander geraten. Zudem hatten es Einbrecher auf eine Fitness-Firma abgesehen. Die Meldungen der Polizei für Jena:

Am Donnerstagnachmittag zogen zwei Männer in Jenas Innenstadt die Aufmerksamkeit auf sich. Wie die Polizei berichtet, wurden diese in einem Bekleidungsgeschäft in der Löbderstraße von einem Ladendetektiv angesprochen, da dieser den Verdacht hatte, die beiden Männer hätten gestohlen. Daraufhin seien die Männer aggressiv geworden und hätten sich unkooperativ gezeigt.

Nach Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass einer der Männer den Ladendetektiv mit seinem Verhalten so lange aufgehalten hatte, bis der zweite Mann flüchten konnte. Die Suche nach ihm blieb bislang erfolglos. Von dem Mann, der im Geschäft blieb, wurden die Personalien aufgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,05 Promille. Inwieweit eine strafrechtliche Relevanz in dem Sachverhalt vorliegt, werde derzeit geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchter Einbruch in Fitness-Firma

Ein Mitarbeiter einer Fitness-Firma in der Paradiesstraße stellte am Donnerstagmorgen fest, dass an der Eingangstür deutliche Einbruchsspuren zu sehen sind. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Einbrecher versucht, die Tür zum Objekt gewaltsam aufzuhebeln.

Dadurch wurde die Tür derart beschädigt, dass sich nun schlechter öffnen und schließen lässt. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 22. Dezember 2023 bis zum 9. Januar 2024 ereignet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 03641 810 oder per mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen unter Angabe des Aktenzeichens 0009157/2024 entgegen.

Kennzeichen gestohlen

Den Diebstahl ihrer beiden Kfz-Kennzeichen meldete am Donnerstagnachmittag eine 40-Jährige der Polizei. Demnach hatte die Frau in der Gabelsbergerstraße nur noch die beschädigten Kennzeichenhalterungen neben dem Fahrzeug gefunden. Der Diebstahl soll den Angaben zufolge im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag passiert sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf Jacken und Rucksack abgesehen

Auf zwei Jacken und einen Rucksack hatte es ein Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft in Jena abgesehen. Laut Polizei gab sich der Unbekannter am späten Donnerstagabend zunächst als Kunde in dem Laden in der Goethestraße aus, bevor er die Jacken im Gesamtwert von rund 150 Euro sowie einen Rucksack im Wert von 129 Euro entwenden wollte.

Ein Kunde des Ladens habe noch versucht, den Dieb aufzuhalten. Dabei verlor der Langfinger jedoch nur den Rucksack und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 03641 810 oder per Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen .de mit Angabe des Aktenzeichens 0009515/2024 entgegen.

