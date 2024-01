Jena. Ein etwa 25-jähriger Mann hat am Paradiesbahnhof einen 63-Jährigen in den Rücken getreten, so dass dieser in eine lebensgefährliche Situation geriet.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr wollte ein 63-Jähriger am Paradiesbahnhof in Jena aus einem Regionalexpress aussteigen. Laut Polizei wurde er dabei von einem etwa 25-jährigen Mann angerempelt. Als der 63-Jährige den Unbekannten darauf ansprach, trat dieser ihn in den Rücken, wodurch der Geschädigte ins Gleisbett zwischen zwei Wagons fiel.

Nur durch die schnelle Reaktion eines weiteren Fahrgastes, der die Notbremse des Zugs aktivierte, konnte laut Polizei Schlimmeres verhindert werden. Der Augenzeuge half dem Mann auch, das Gleisbett wieder zu verlassen.

Der Geschädigte wurde bei dem Sturz ins Gleisbett leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 25 Jahre alt

dunkle Haare

schwarze Kleidung

sportlich, schlank

Einsatzkräfte der Polizei Jena und der Bundespolizei wurden umgehend zum Paradiesbahnhof entsandt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter nicht gefasst werden.

Der Geschädigte kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Jena. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen unbekannt aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 810 oder bei der Bundespolizei Erfurt unter der Telefonnummer 0361 550 581 020 zu melden.

Mehrere Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei führte am Wochenende mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Jena durch. Hierbei wurde am Freitagnachmittag gegen 18 Uhr ein Pkw Toyota im Bereich Jena/ Lobeda kontrolliert. Die 30-jährige Fahrerin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet und ihr die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr wurde in Jena/ Ost ein Pkw Seat einer Kontrolle unterzogen. Der 51-jährige Fahrzeugführer konnte ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn eine Anzeige erstattet.

Ebenfalls am Samstagabend gegen 20.45 Uhr wurde in Jena/ West ein Pkw Renault kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest beim 38-jährigen Fahrer ergab den Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum. Zudem roch der Mann nach Alkohol, verweigerte jedoch einen freiwilligen Atemalkoholtest. Der 38-Jährige wurde daraufhin ins Klinikum Jena zur Blutentnahme gebracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet.

