Altenburg. Bei einer Veranstaltung in einem Club im Altenburger Land soll ein Mann zwei Frauen unsittlich berührt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung sowie Körperverletzung.

Bei einer Tanzveranstaltung in einem Club in der Werksiedlung im Nobitzer Ortsteil Kotteritz kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Den Angaben zufolge soll dort ein 25-jähriger Mann zwei Frauen im Alter 25 und 30 Jahren unsittlich auf der Tanzfläche berührt haben.

Als die hauseigene Security darüber informiert wurde, sprach diese den Mann an und begleitete ihn nach draußen. Während der Durchsetzung des Hausverbotes sei es außerdem zur Körperverletzung zwischen dem 25-Jährigen und einem Security-Mitarbeiter gekommen. Die Altenburger Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

