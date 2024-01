Saalfeld. In Saalfeld gab es einen Zusammenstoß von zwei Bussen. Auslöser des Unfalls war ein Fußgänger.

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Bussen kam es am Montag in einem Saalfelder Kreisverkehr. Wie die Polizei am Dienstag informierte, befanden sich die zwei Busse im Kreisverkehr der Pößnecker Straße, als ein Bus wegen eines Fußgängers bremsen musste und der andere auffuhr.

Ein Fahrgast wurde dabei leicht verletzt. Zur Kollision mit dem Fußgänger sei es nicht gekommen. Durch den Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

red