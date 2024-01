Eisenberg. Von Einbrechern in seinem Haus ist ein 73-Jähriger in Eisenberg überrascht worden. Die Täter konnten anschließend entkommen.

Als in Eisenberg ein 73-Jähriger am Montagabend in sein Haus zurückkehrte, wurde er von zwei Einbrechern überrascht. Laut Polizei hatte der Mann beim Verlassen seines Hauses in der Klosterlausnitzer Straße die Tür zur Terrasse nicht verschlossen, sondern nur angelehnt. Und genau über diese Tür verschafften sich die zwei noch Unbekannten Zugang zum Inneren des Hauses. Hier öffneten und durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts gestohlen. Als der 73-Jährige zurückkehrte, erwischte er die beiden auf frischer Tat. Die Männer ergriffen daraufhin die Flucht - einer über die Terrassentür, der zweite stieg aus einem Fenster. Beide entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428-640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe der Fallnummer 0014154/2024 entgegen.

