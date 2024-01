Saalfeld. Zum zweiten Mal innerhalb von gut vier Wochen ist ein Büro der Linken im Städtedreieck Opfer von Zerstörungswut geworden.

Mutmaßlich in der Nacht zum Donnerstag wurde eines von zwei Schaufenstern des

Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala in Saalfeld zerstört. Das geht aus einer Mitteilung des Linke-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt hervor.

Das Büro der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss sei in der Vergangenheit immer wieder das Ziel von rechten und antisemitischen Angriffen gewesen, heißt es. Seit Oktober hingen im betreffenden Schaufenster Bilder von Geiseln, die beim Angriff auf Israel von der Terrororganisation Hamas entführt wurden.

Hakenkreuze im Dezember in Bad Blankenburg

Erst im Dezember wurde das Büro des Linken-Kreisverbandes in Bad Blankenburg mit Hakenkreuzen beschmiert. Der Vorfall in Saalfeld ist damit der zweite in einem Zeitraum von nur etwas mehr als vier Wochen, von dem die Partei betroffen ist.

Sascha Krüger, Kreisvorsitzender, erklärt dazu: „Vor vier Wochen wurde unser Bad Blankenburger Büro mit Hakenkreuzen beschmiert, nun erneut die Scheibe des Haskala zerstört. Die Gefahr von rechts war nie klein, wird momentan aber wieder enorm größer. Wir machen trotzdem weiter und lassen uns nicht entmutigen.“

König-Preuss: „Ihr kriegt uns nicht klein!“

Katharina König-Preuss, die das Büro als Landtagsabgeordnete in Saalfeld betreibt, fügt an: „Es ist nicht das erste Mal, dass mein Büro derartigen Angriffen ausgesetzt ist. Besonders perfide: Seit Oktober hängen darin die Bilder der von der Hamas entführten Geiseln. Aber wie immer und für immer gilt: Ihr kriegt uns nicht klein! Wir sehen uns auf den Straßen – gegen den Rechtsruck, Antisemitismus, gegen die AfD und ihre militanten Kameraden!“

