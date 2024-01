Hermsdorf. Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen in Hermsdorf einen Rentner in der Morgendämmerung übersehen, erfasst und schwer verletzt. Der Mann schwebe in Lebensgefahr, hieß es von der Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall in Hermsdorf ist am frühen Montagmorgen ein 73 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann wollte laut Polizeiangaben mit seinem Hund die Naumburger Straße überqueren, als ihn eine Autofahrerin zu spät wahrnahm und erfasste.

Der Rentner wurde auf die Windschutzscheibe und wieder zurück auf die Straße geschleudert. Er kam mit Brüchen und Nacken- und Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle und das Auto wurde sichergestellt.

Die Autofahrerin musste seelsorgerisch betreut werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Stadtroda zu melden.

red