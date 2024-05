Zeulenroda-Triebes. Ein 38-Jähriger hat in Zeulenroda-Triebes Polizeibeamten beleidigt und mit einem Baseballschläger bedroht. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Elisenstraße in Zeulenroda-Triebes gerufen. Nach Angaben der Polizei soll der Verursacher beim Öffnen der Tür die Beamten mit einem Baseballschläger bedroht haben. .

Der stark alkoholisierte 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Nun drohen ihm nicht nur Konsequenzen wegen der Ruhestörung, sondern auch wegen Bedrohung und Beleidigung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

