Jena. Die Polizei ermittelt wegen eines Flaschenwurfes auf einen Bus und des versuchten Diebstahls von mehreren Autos. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Am Sonntagmittag hat ein unbekannter Täter in der Jenaer Knebelstraße eine Gasflasche auf einen fahrenden Linienbus geworfen. Alle Insassen blieben unverletzt, berichtet die Polizei. Die beworfene Scheibe ging dabei kaputt, es entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

Alarmanlage vertreibt potenzielle Autodiebe

Zwei unbekannte Täter versuchten am Samstagmorgen in der Felsenkellerstraße zwei Fahrzeuge aufzubrechen. Als bei einem Auto die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten sie. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter id.lpi.jena@polizei.thueringen oder der 03641 - 810 unter Angabe des Aktenzeichens 0115185/2024.

Fahrradanhänger gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter hat einen Fahrradanhänger entwendet. Nach Polizeiangaben stellte der Besitzer am Samstagabend sein Fahrrad samt des Anhängers an der Schlegelstraße ab und bemerkte den Diebstahl am nächsten Tag. Er verständigte die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

