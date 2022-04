Auf Anmachsprüche nicht reagiert: 18-Jährige am Nachmittag von zwei Männern zu Boden gerissen

Meiningen. In Meiningen wurde eine 18-Jährige von zwei Männern körperlich angegriffen, nachdem sie nicht auf die Anmachsprüche der beiden eingangen war.

Am Mittwochnachmittag zwischen 14.40 Uhr und 15 Uhr lief in Meiningen in der Werrastraße eine 18-Jährige in Richtung eines Parkhauses und nutzte dabei laut Polizeiangaben eine Abkürzung über die Bechsteinstraße. Hier traf sie auf zwei junge Männer, die ihr beim Vorbeilaufen Anmachsprüche entgegenbrachten und ihr hinterherpfiffen. Ohne Reaktion lief die junge Frau nach eigener Aussage weiter.

Nun folgten ihr die Männer und rissen sie kurze Zeit später zu Boden. Mit lauten Schreien und heftiger Gegenwehr konnte sich die 18-Jährige aus den Fängen der beiden Angreifer lösen. Erst jetzt ließen die Männer von der Frau ab und flüchteten in Richtung Werrastraße. Bei dem Überfall wurde die 18-Jährige verletzt.

Die von der Polizei eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden verlief bislang ohne Erfolg. Beschrieben werden sie wie folgt:

Täter 1

20 bis 22 Jahre alt,

mit Vollbart im Gesicht,

trug einen grauen Kapuzenpullover und ein graues Basecap.

Täter 2

20 bis 22 Jahre alt,

schwarze und lockige Haare, kein Bart,

trug schwarzen Kapuzenpullover.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur Tatzeit Hilferufe im betreffenden Tatortbereich gehört? Wer kann Hinweise auf die gesuchten Täter geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

