Auf Schiedsrichter abgesehen – Lkw rammt Haus – Postauto macht sich selbstständig

Die Meldungen der Polizei für den Kyffhäuserkreis.

Während eines Fußballspiels auf dem Sportplatz "An der Wipper" in Bad Frankenhausen wurden am Samstagmittag die Sportbekleidung, Schiedsrichterutensilien und Bargeld entwendet.

Die ebenfalls entwendeten Dokumente wurden in einem Papierkorb in der Nähe aufgefunden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 03632 6610 zu melden. Von besonderem Interesse sind Videoaufnahmen oder Fotos des Spiels, auf denen eventuell der Täter zu sehen sein könnte.

12-Jähriger fährt gegen Auto

Ein Autofahrer fuhr am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Heldrungen auf der Hauptstraße, als plötzlich ein 12-jähriger Junge, laut Polizei ohne zu schauen, aus der Waldstraße auf die Hauptstraße fuhr und mit dem Pkw zusammenstieß. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Autofahrer wird zweimal an einem Tag unter Drogen erwischt

Der Fahrer eines Dacia erschien am Freitag gegen 7 Uhr bei der Polizei. Im Rahmen einer Befragung wurde laut Polizei ein Alkohol- und Drogentest angeboten. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde für mindestens 24 Stunden untersagt.

Gegen 14.30 Uhr trafen die Polizisten den Dacia-Fahrer erneut an, diesmal im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rockensußra. Der Drogenvortest war wieder positiv, sodass eine erneute Blutentnahme erfolgte.

Lkw-Fahrer rammt Haus

Der Fahrer eines Lkw wollte in der Frankenhäuser Straße 52 in Sondershausen auf einem Parkplatz wenden, um dann rückwärts an die Laderampe des Action-Marktes zu fahren und diesen zu beliefern. Laut Polizei übersah er die Gebäudeecke im Bereich des Zoo & Co. Marktes und verursachte einen Schaden am Gebäude in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Sattelauflieger beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Postauto macht sich selbstständig

Der Fahrer eines Postautos stellte sein Fahrzeug in Niederbösa an der Dorfstraße ab und verließ dieses, um Post auszutragen. Leider hatte er es laut Polizei nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, so dass sich das Fahrzeug auf der Gefällstrecke in Bewegung setzte. Letztendlich kam es an einer Straßenlaterne und einem Stromverteilerkasten zum Stehen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1500 Euro, der Schaden am Stromverteilerkasten auf 200 sowie an der Straßelaterne auf 1000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

