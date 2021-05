Auseinandersetzung endet erst im Krankenhaus und dann in der Zelle

Meiningen. Mehrere Jugendliche prügeln sich auf offener Straße. Im Krankenhaus geht einer auf das Personal los.

Am Samstagabend wurde die Meininger Polizei darüber informiert, dass sich mehrere Jugendliche in der Leipziger Straße prügeln sollen.

Vor Ort trafen die Beamten mehrere Beteiligte an, von denen einige ins Krankenhaus gebracht werden mussten. In der Notaufnahme wurde der Tatverdächtige der Schlägerei laut Polizei gegenüber dem Klinikpersonal handgreiflich, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Er wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte zudem die Beamten. Laut Polizei erwarten ihn nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung. Seinen Rausch schlief er dann in einer Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion aus.

