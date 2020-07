Zwei Männer stritten sich in Arnstadt in einer Spielhalle (Symbolfoto).

Arnstadt. Zwei Männer stritten sich in einer Arnstädter Spielhalle um Geld. Einer der beiden schlug schließlich den anderen.

Auseinandersetzung in Arnstädter Spielhalle

Ein 46-Jähriger hat Montagabend gegen 23 Uhr in einer Spielhalle in der Rosenstraße in Arnstadt einen 33-Jährigen mehrfach geschlagen.

Der ältere Mann soll nach Polizeiangaben mit dem Geld des 33-Jährigen gespielt haben, der das Geld aber vom 46-Jährigen zurückforderte.

Der Ältere sei der Aufforderung nicht nachgekommen und habe den 33-Jährigen mehrfach geschlagen. Der jüngere Mann wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.