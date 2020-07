Ein Wildschwein randalierte in einem Garten in Möhra (Symbolfoto).

Möhra. Ein Wildschwein randalierte in einem Garten im Wartburgkreis und fand zunächst nicht den Weg hinaus. Die Polizei musste eingreifen.

Ausgewachsenes Wildschwein wütet im Garten – Polizist gibt Warnschuss ab

Ein ausgewachsenes Wildschwein hat Donnerstagnachmittag in einem Garten in der Sorgstraße in Möhra (Wartburgkreis) gewütet.

Wie die Polizei mitteilt, fand es den Weg in die Freiheit nicht wieder.

Nach einem Versteckspiel im Gebüsch gelang der Wildsau die Flucht in den nächsten Garten. Polizisten und der zuständige Jagdpächter folgten und als das Tier auf die Polizisten losging, gab einer von ihnen einen Warnschuss ab.

Dadurch wich die Bache zurück und ihr gelang schließlich die Flucht vom Grundstück über ein Feld hinaus aus dem Dorf. Weder Mensch noch Tier wurden verletzt.

