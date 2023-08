Auto brennt in Erfurt komplett aus – Polizei sucht Zeugen

Erfurt. Auf dem Wiesenhügel stand am Samstagmorgen ein Auto in Flammen. Offenbar war es Brandstiftung.

In Erfurt brannte am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein Auto auf dem Wiesenhügel. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug auf noch unbekannte Weise im Heckbereich absichtlich in Brand gesteckt.

Das Feuer breitete sich auf das gesamte Fahrzeug aus, bis es schließlich komplett in Flammen stand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch ein in der Nähe befindliches Autos und ein Motorrad beschädigt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 6800 Euro.

Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0202845 bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden.

