Auto fährt ungebremst in Streifenwagen - vier Schwerverletzte bei Unfall in Erfurt

Vier Männer, darunter zwei Polizisten, sind am Dienstag gegen 11.20 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße bei einem Unfall in Erfurt schwer verletzt worden. Die beiden Beamten wollten mit ihrem Streifenwagen ein Auto am rechten Fahrbahnrand absichern, das offensichtlich eine Panne hatte, wie die Polizei berichtete.

Ein 34 Jahre alte Fahrer bemerkte das Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Warndreieck den Angaben zufolge zu spät und fuhr ungebremst in den Funkstreifenwagen. Dabei wurden die beiden Polizeibeamten und ein weiterer Mann in dem Streifenwagen schwer verletzt.

Der Mann befindet sich nach ersten Erkenntnissen in einem kritischen Zustand. Auch der 34-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

