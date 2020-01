Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auto in Nordhausen brennt aus

Auf 3000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Montag an einem ausgebrannten Opel in Nordhausen entstanden ist. Laut Polizei sei das Auto kurz nach neun Uhr im Darrweg in Brand geraten. Grund dafür sei den Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr löschte den Brand, das Auto war nicht mehr zu retten.

