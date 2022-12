Auto mit Mutter darin verschwunden - Mühlhäuser Polizei hilft bei Suche

Die Frau hatte ihr Auto in der Innenstadt von Mühlhausen geparkt und fand es später nicht mehr wieder. In dem Pkw saß ihre 85-jährige Mutter.

Mühlhausen. In Mühlhausen hat eine Frau ihr Auto mitsamt ihrer Mutter verloren. Wie die Polizei berichtet, meldete sich die Frau auf dem Revier und bat die Beamten deshalb um Hilfe.

Ihr Auto samt Mutter darin "verlor" Montagnachmittag eine Frau in Mühlhausen. Die Dame meldete sich bei der Polizei und bat um die Unterstützung der Beamten. Sie hatte ihren Wagen in der Innenstadt geparkt und konnte ihn nun nicht mehr finden. Unglücklicherweise saß auch noch die Mutter im Alter von 85 Jahren in dem Fahrzeug.

Die Polizisten schickten einen Streifenwagen zur Suche los. Eine Stunde später konnte die Frau ihr verlorenes Auto inklusive Mutter wieder selbstständig finden und der Einsatz beendet werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

