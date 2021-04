Auto muss aus Weiche der Schmalspurbahn in Nordhausen befreit werden

Nordhausen. Aus ungeklärter Ursache war das Auto in der Nacht ins Gleisbett geraten und darin weitergefahren. Es kam zum Glück niemand zu Schaden.

Ein Zeuge informierte am Montagabend gegen 23.30 Uhr die Polizei, dass ein weißer VW auf den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen steht. Die Polizei fand am Ende der Bleicheröder Straße einen VW vor, der an einer Weiche in Fahrtrichtung Salza feststeckte. Der 64-jährige Fahrer war unverletzt und stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Vermutlich war er schon beim Bahnhof in der Oskar-Cohn-Straße auf das Gleisbett geraten und aus unbekanntem Grund darauf weitergefahren. In der Weiche fuhr sich das Auto dann fest. Zum Glück fuhr in der Nacht kein Zug. Der Gleiskörper blieb unbeschädigt, der VW aber nicht. Ein Abschleppdienst brauchte zur Bergung viel Zeit. Gegen 5.30 Uhr hatte der erste Morgenzug die Strecke bereits passiert. Die Polizei prüft den Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.