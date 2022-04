Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Kelbra Der Fahrer konnte nach dem Unfall im Landkreis Mansfeld-Südharz an der Grenze zu Thüringen noch selbst den Notruf verständigen. Der Mann wurde von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Autofahrer ist im Landkreis Mansfeld-Südharz mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.

Der Mann sei am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache bei Kelbra in der Nähe der Grenze zu Thüringen von der Landstraße abgekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der 33-Jährige verständigte selbst den Notruf. Vor Ort schätzte der Notarzt die Verletzungen als schwer ein. Der Mann wurde von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.