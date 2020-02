Die Polizei in Erfurt sucht Zeugen zu einem Autounfall in Mittelhausen.

Erfurt. Beim Tischtennis spielen mit seiner Frau wurde ein Mann am Samstag in Erfurt durch ein von der Straße abgekommenes Auto verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Auto prallt gegen Garagentor und verletzt Mann beim Tischtennis spielen

Wie die Polizei in Erfurt am Sonntag mitteilt, kam zunächst ein Autofahrer mit seinem Wagen in der Mittelhäuser Straße aus Richtung Innenstadt kommend von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Auto gegen ein Garagentor auf einem Grundstück. In der Garage spielten laut Polizei gerade eine Frau mit ihrem Mann Tischtennis. Der Mann wurde durch den Aufprall des Autos durch das Garagentor am Rücken getroffen und dadurch leicht verletzt.

Der mutmaßliche Unfallfahrer gab anschließend gegenüber der Polizei an, nur als Beifahrer im Auto gesessen zu haben. Der eigentliche Fahrer sei nach dem Unfall zu Fuß abgehauen. Diesen Mann kenne er zudem lediglich nur unter dessen Spitznamen.

Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfall und welcher Person zu diesem Zeitpunkt am Steuer des Autos gesessen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0361/7840 entgegen.