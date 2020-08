Das Auto eines 80-Jährigen fing in Altenburg einfach Feuer (Symbolbild).

Altenburg. Die Feuerwehr musste Am Lerchenberg ausrücken, um einen Autobrand zu löschen.

Auto von 80-Jährigem steht in Altenburg plötzlich in Flammen

Am Lerchenberg hat am Mittwochvormittag ein Auto plötzlich in Flammen gestanden, nachdem der Fahrer es versucht hatte zu starten.

Wie die Polizei mitteilt, schlug das Auto eines 80-jährigen Mannes Funken und begann kurze Zeit später zu brennen. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, habe das Auto bereits komplett in Flammen gestanden.

Den Feuerwehrleuten sei es in nur wenigen Minuten gelungen, den Brand zu löschen. Eine Ursache für den plötzlichen Brand konnte noch nicht gefunden werden.

Der 80-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

