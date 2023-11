Autobahn nahe Kölleda nach Unfall von Tanklastzug über vier Stunden lang gesperrt

Kölleda. Der Tanklastzug hatte Benzin und Diesel geladen. Die A71 wurde nahe Kölleda für Bergungsarbeiten viereinhalb Stunden lang gesperrt.

Am frühen Dienstagmorgen verlor ein 47-jähriger Fahrer eines voll beladenen Tanklastzuges auf der A71 in Richtung Sangerhausen nahe der Anschlussstelle Kölleda die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug. Der Sattelzug kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dann mit einer Schutzplanke auf einer Länge von über 100 Metern und verunreinigte die Fahrbahn mit Dreck und Kieselsteinen.

Letztendlich kam der Tanklastzug in der Mittelleitplanke und zum Teil auf dem linken von zwei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und auch das geladene Gefahrgut in Form von Benzin und Diesel blieb in den Tanks unbeschädigt. Da das Fahrzeug nicht fahrbereit war, wurde eine umfangreiche Bergemaßnahme eingeleitet. Mit der einhergehenden Reiningung der Fahrbahn war die Richtungsfahrbahn Sangerhausen für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt und es bildete sich ein bis zu zwei Kilometer langer Rückstau.

Nach ersten Schätzungen entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

