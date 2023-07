Autobahn war voll gesperrt: Lkw durchbricht Mittelleitplanke auf A9 und kippt auf die Seite

Auf der A9 bei Schleiz ist am frühen Dienstagmorgen ein Sattelschlepper auf die Seite gekippt. (Symbolbild)

Schleiz. Auf der Autobahn 9 zwischen Schleiz und Bad Lobenstein ist am frühen Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelschlepper durch die Mittelleitplanke gebrochen.

Auf der A9 bei Schleiz ist am frühen Dienstagmorgen ein Sattelzug auf dem Weg Richtung Berlin durch die Mittelleitplanke gebrochen und mitsamt Auflieger auf die Seite gekippt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer gegen 3.35 Uhr zwischen der Autobahnauffahrt Schleiz und Bad Lobenstein nach links von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Trümmerteile verteilten sich über die Autobahn in beide Fahrtrichtungen. Zeitweise war die A9 in beide Richtungen voll gesperrt. Inzwischen sei Richtung München der Standstreifen freigegeben, Richtung Berlin können Autofahrer die mittlere und rechte Fahrbahn nutzen.

Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in den Dienstagvormittag an. Die genauen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

