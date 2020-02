Autodiebe schlagen zweimal in der Nacht in Nordhausen zu

Gleich zweimal hatten Autodiebe in der Nacht zum Donnerstag in Nordhausen Erfolg, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. In der Bet-Shemesh-Straße wurde ein weißer BMW 320d mit dem Kennzeichen PI-AH 3960 gestohlen. In der Straße Am Handwege kam ein grauer BMW NDH-CE 999 abhanden. Den ersten Ermittlungen der Nordhäuser Polizei zufolge befanden sich die Diebe mit dem weißen BMW gegen 2 Uhr in Bielen.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Mittwoch oder auch in den Tagen zuvor im Wohngebiet um die Bet-Shemesh-Straße oder Am Handwege aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben? Die Polizei in Nordhausen ist unter der Telefonnummer 03631 / 960 erreichbar.