Autofahrer erfasst in Schwarza 80-Jährige Fußgängerin

Schwarza In Schwarza ist eine Seniorin am Mittwoch unvermittelt auf die Straße gelaufen. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen.

Am Mittwochmittag wurde laut Polizei eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Schwarza in Saalfeld-Rudolstadt verletzt.

Ein 55-jähriger Toyota-Fahrer war gerade auf der Schwarzburger Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Friedrich-Fröbel-Straße lief unerwartet eine Fußgängerin zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn, sodass der Autofahrer die Frau erfasste.

Durch den Zusammenstoß wurde die 80-Jährige leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Großes Polizei- und Feuerwehraufgebot nach vermeintlichem Motorradunfall

Knapp 240 Gramm Marihuana führen Saalfelder zu Bewährungsstrafe