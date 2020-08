Autofahrer erfasst Kind auf Landstraße – Mädchen schwer verletzt

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der L1044 im Landkreis Gotha schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie gegen 14.40 Uhr von Zimmernsupra kommend in Richtung Bienstädt mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie plötzlich und ohne Fremdeinwirkung stürzte. Ein Autofahrer, der das Kind in diesem Moment überholen wollte, konnte nicht mehr ausweichen und erfasste es mit seinem Dacia.

Das Mädchen, das einen Fahrradhelm trug, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

