Autofahrer gerät bei Ohrdruf auf Gegenfahrbahn - Fünf Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Montagabend am Ortsausgang von Ohrdruf (Landkreis Gotha) ereignet. Ein BMW-Fahrer war auf der B247 in Richtung Luisenthal unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Der mit insgesamt vier Personen besetzte BMW stieß mit einem entgegenkommen Opel zusammen, der massiv beschädigt am Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Zahlreiche Rettungskräfte waren rasch an der Unfallstelle und versorgten die Beteiligten. Alle vier Personen aus dem BMW wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, darunter zwei mit schweren Verletzungen. Auch der Fahrer des Opel musste in eine Klinik gebracht werden. Die Bundesstraße ist aktuell in beide Richtungen komplett gesperrt.

