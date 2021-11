Autofahrer gerät in den Gegenverkehr und stößt mit anderem Auto zusammen

Steinbach-Hallenberg. Zwei Autos sind Dienstagabend in Südthüringen zusammengestoßen. Der Aufprall war so stark, dass die Achsen aus den Fahrzeug gerissen wurden.

Ein 62-jähriger Mann ist Dienstagabend im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit seinem Auto in den Gegenverkehr gefahren. Der Mann war nach Polizeiangaben auf der Oberhofer Straße in Steinbach-Hallenberg unterwegs.

Er verlor plötzlich die Kontrolle über sein Auto, prallte an die rechte Borsteinkante und versuchte, gegenzulenken. Dabei übersteuerte das Fahrzeug und rauschte in den Gegenverkehr. Der 62-Jährige stieß mit seinem Auto in den Opel einer 22-Jährigen.

Wie durch ein Wunder erlitt die Frau nur leichte Verletzungen. Der Aufprall war so stark, dass die Achsen aus den Fahrzeug gerissen wurden und ein Kran benötigt wurde, um die Autos auf den Abschlepper zu laden. Ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro entstand.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Test zeigt knapp ein Promille. Der Notarzt nahm ihm noch vor Ort eine Blutprobe ab.