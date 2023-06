Autofahrer leistet erheblichen Widerstand: Drei Polizisten verletzt

Steinbach Im Landkreis Eichsfeld sollte ein Autofahrer kontrolliert werden. Der Mann leistete mehrfach erheblichen Widerstand und verletzte drei Polizisten.

Ein Zeuge meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei im Eichsfeld und teilte mit, dass ein 18-Jähriger unter dem Einfluss berauschender Mittel stehe und mit dem Auto unterwegs sei.

Mann musste am Boden fixiert werden

Polizisten wollten den Pkw-Fahrer in Steinach einer Kontrolle unterziehen. Um eine Flucht zu verhindern, stellte sich einer der Beamten vor das Auto. Dennoch sei der Mann losgefahren und habe so einen Polizisten am Bein verletzt. Der Fahrer wurde nun aus dem Pkw geholt und am Boden fixiert, heißt es in dem Bericht. Auch jetzt habe der 18-Jährige erheblichen Widerstand geleistet. Ein weiterer Polizist wurde leicht verletzt.

Der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, bestätigte sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von deutlich über 1 Promille ergeben. Während der anschließenden Bluprobenentnahme setzte sich der Mann wieder heftig zur Wehr - ein dritter Polizist wurde verletzt.

Der 18-Jährige hat sich nun wegen verschiedener Delikte zu verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

