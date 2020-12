Autofahrer schiebt Pkw auf Bahngleise: 17-Jährige stirbt bei Kollision mit Zug

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang zwischen Berga und Kelbra wurde eine junge Frau tödlich verletzt (Symbolbild).

Kelbra Zu einem folgenschweren Unfall ist es Montagabend an einem Bahnübergang zwischen Berga und Kelbra gekommen.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Montagabend an einem Bahnübergang zwischen Berga und Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt.

Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung hatte ein mit zwei jungen Frauen besetzter Skoda am Bahnübergang gehalten. Gegen 19.15 Uhr kam ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Kelbra und bemerkte die geschlossene Schranke nicht.

Der Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf den Skoda auf und schob diesen auf die Gleise. Wie Zeugen berichten, konnten die beiden jungen Frauen den Wagen noch selbstständig verlassen. Während die 19-jährige Fahrerin die Gleisanlage noch rechtzeitig verlassen konnte, wurde die 17-jährige Beifahrerin demnach vom herannahenden Güterzug erfasst und tödlich verletzt.

Der Zug schob den Skoda etwa 200 Meter vor sich her und kam dann zum Stehen. Die 19-Jährige und der 54-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurden ebenfalls verletzt und erlitten einen Schock.

Der Zugverkehr zwischen Sangerhausen und Nordhausen musste für mehrere Stunden eingestellt werden.

