Autofahrer schneidet im Wartburgkreis Skateboardfahrer und bringt ihn zu Fall

Eisenach. In Mihla ist ein Skateboardfahrer bei einem Sturz verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Überholen geschnitten, woraufhin der 17-Jährige stürzte.

Die Eisenacher Polizei sucht derzeit nach Zeugen eines Verkehrsunfalls in Mihla. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Lauterbacher Straße. Ein noch Unbekannter fuhr in Richtung Ortsmitte und überholte einen 17-Jährigen, der mit seinem Skateboard in die gleiche Richtung unterwegs war. Wahrscheinlich scherte der Autofahrer aufgrund eines entgegenkommenden Wagens knapp vor dem Jugendlichen wieder ein, der durch das Fahrmanöver stürzte. Der 17-Jährige verletzte sich und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Auto in Kombiausführung in den Farben Grau, Grün oder Blau gehandelt haben.

