Autofahrerin kommt auf A4 ins Schleudern - zwei Verletzte

Ein 48 Jahre alter Beifahrer ist bei einem Autounfall auf der Autobahn 4 zwischen Apolda und Weimar schwer verletzt worden. Die ebenfalls 48 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Sie war mit ihrem Auto am Sonntag zwischen den A4-Anschlussstellen Apolda und Weimar ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beide Insassen wurden in eine Klinik gebracht. An dem Auto entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Am Sonntag kam es gegen 8.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Mellingen und Weimar in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

Die Fahrerin eines Mercedes-Benz befuhr die Autobahn in Richtung Weimar. Kurz nach der Anschlussstelle Mellingen kam sie vermutlich bei starkem Regen von der Fahrbahn ab und schleuderte in den angrenzenden Straßengraben.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Fahrzeugs aus.

Der Beifahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen und einem Notarzt in das Klinikum Weimar gebracht werden.



Die Fahrerin wurde ebenfalls verletzt. Auch sie kam mit einem Rettungswagen in das Klinikum.

Für die Kameraden der Feuerwehr und den Rettungsdienst waren die Arbeiten an der Unfallstelle nicht leicht. Der Starkregen weichte den Boden auf und machte die Böschung sehr rutschig.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die rechte Fahrspur der Autobahn gesperrt werden.



Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Vermutlich sorgte nicht angepasste Geschwindigkeit bei Starkregen und Aquaplaning für den Unfall. Am PKW entstand erheblicher Schaden.

