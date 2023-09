In der Nacht entdeckte eine Frau ein ungewöhnliches Tier an einer Ampelkreuzung in KLeinmölsen. (Symbolbild)

Autofahrerin sieht nachts in Kleinmölsen ungewöhnliches Tier an Ampel

Für viele Autofahrer sind Füchse und Rehe am Fahrbahnrand keine Seltenheit. Eine Frau hat in Kleinmölsen jedoch ein anderes Tier an der Ampelkreuzung entdeckt.

Dass in der Dunkelheit der Nacht ein Reh oder ein Fuchs am Fahrbahnrand steht, ist für viele Autofahrer keine Seltenheit. Ein Pony bekommen dabei wohl aber die wenigsten Menschen zu Gesicht. Wie die Polizei mitteilte, widerfuhr genau das jedoch einer 39-jährigen Frau in der Nacht auf Donnerstag.

Gegen 1.30 Uhr sichtete sie an der Ampelkreuzung in Kleinmölsen ein Pferd und verständigte die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten schnell den Eigentümer des Reitponys ermitteln. Für den vierbeinigen Ausreißer endete der Ausflug unversehrt.

