Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofahrerin übersieht Stoppschild und Motorrad – Zwei Menschen schwer verletzt

Eine missachtete Vorfahrt hat am Freitagnachmittag um 15.12 Uhr auf der Kreuzung der Schulstraße und Mühlberger Straße in Wandersleben (Landkreis Gotha) zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten geführt. Das teilt die Polizei am Samstag mit.

Eine aus Mühlberg kommende 63-jährige Seatfahrerin übersah zunächst ein Stoppschild und anschließend einen in Richtung Apfelstädt fahrenden 38-jährigen Motorradfahrer. Um die Kollision mit dem Auto auf der Kreuzung zu verhindern, bremste der Kradfahrer und wich nach links aus.

Hierbei kamen sowohl er als auch seine 62-jährige Mitfahrerin zu Fall. Beide wurden schwer verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Motorradfahrer gegen Holzrückegerät geschleudert und schwer verletzt