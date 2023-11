Autounfall im Kreis Gotha – Elf Monate altes Kind muss ins Krankenhaus

Westhausen. Im Kreis Gotha sind am Morgen zwei Pkw miteinander kollidiert. Zwei Erwachsene und ein Kleinkind wurden dabei verletzt.

Ein Autofahrer, seine Beifahrerin und ein elf Monate altes Kleinkind sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Westhausen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 71-jährige Fahrer eines Daimlers am Morgen von einer Einfahrt nach rechts auf die B247 in Richtung Bad Langensalza einbiegen wollen. Gleichzeitig habe ein 25-jähriger Fahrer eines Ford, der sich bereits auf der B247 in Richtung Westhausen befand, einen Lkw überholt.

Die beiden Pkw stießen im Bereich der Einfahrt seitlich zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich der Ford-Fahrer, seine 23-jährige Beifahrerin sowie ein elf Monate altes Kleinkind leicht. Sie mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge sind laut Polizei abgeschleppt worden. Der Verkehr war zeitweis beeinträchtig.

