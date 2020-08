Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Babyleiche in Waldstück im Vogtlandkreis gefunden - erste Ergebnisse der Obduktion

Spaziergänger haben in einem Waldstück im Vogtlandkreis eine Babyleiche entdeckt. Das tote Kind sei am Mittwochmorgen in der Nähe eines Wegs am Ufer der Weißen Elster im Ortsteil Liebau der Gemeinde Pöhl gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht. Nach der Obduktion liegen nun die ersten Ergebnisse vor. Demnach handelt es sich um einen Jungen. "Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesungsmerkmale ist das Alter des Babys jedoch aktuell nicht feststellbar. Außerdem konnte die genaue Todesursache noch nicht zweifelsfrei bestimmt werden", erklärte die Polizei. Auch zum Todeszeitpunkt konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Weitere rechtsmedizinische Untersuchungen sind für die nächsten Tage und Wochen geplant.

Der Fundort des toten Kindes liegt nahe der Landesgrenze zu Thüringen.