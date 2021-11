Kleinwechsungen. Diebe waten auf einer Baustelle unterwegs.

Mitarbeiter einer Baufirma entdeckten am Montagmorgen den Diebstahl eines Baggerlöffels. Das Gerät stand auf einem Lagerplatz in Kleinwechsungen an der Hauptstraße. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Letztmals wurde der Baggerlöffel am Dienstag, 23. November gesehen.

