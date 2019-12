Bad Langensalza. Wegen eines Notarzt-Einsatzes musste am Samstagabend der Zugverkehr bei Mühlhausen unterbrochen werden.

Bahnstrecke bei Mühlhausen wegen Notarzt-Einsatz gesperrt: Mehrere Regionalbahnen betroffen

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Bahngleis an der Kläranlage in Mühlhausen ist seit ca. 17.30 Uhr der Streckenabschnitt zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza für den Zugverkehr gesperrt.

Betroffen sind nach Angaben der Bahn folgende Strecken:

RB 52 Erfurt Hbf - Bad Langensalza - Mühlhausen - Leinefelde

RE 1 Glauchau - Gera - Jena - Erfurt Hbf - Gotha - Leinefelde - Göttingen

RE 2 Erfurt Hbf - Bad Langensalza - Leinefelde - Eichenberg - Kassel-Wilhelmshöhe

Ein Busersatzverkehr ist zwischen Bad Langensalza und Mühlhausen eingerichtet. Die Bahn rechnet mit einer Sperrung bis etwa 21 Uhr. Nach Angaben der Polizei gab es einen Suizid.

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800 - 1110111 / 0800 - 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote